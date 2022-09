Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Donnerstagnachmittag im Minusbereich

Die Aktie verlor um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,4 Prozent auf 94,52 EUR. Der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 94,34 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 96,80 EUR. Bisher wurden heute 182.029 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gehandelt.

Am 05.01.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 121,06 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,92 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Am 05.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 88,92 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,30 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im Durchschnitt mit 148,09 EUR.

Am 28.07.2022 lud Airbus SE (ex EADS) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 15,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 12.000,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 14.177,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2022 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) rechnen Experten am 01.11.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 4,98 EUR je Aktie in den Airbus SE (ex EADS)-Büchern.

