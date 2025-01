Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) gewinnt am Mittag an Fahrt

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Das Papier von Airbus SE (ex EADS) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 157,72 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,1 Prozent auf 157,72 EUR zu. Kurzfristig markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 159,06 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 155,88 EUR. Zuletzt wechselten 131.052 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Am 27.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 172,82 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 9,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 124,74 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.10.2024). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,91 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,18 EUR. Im Vorjahr erhielten Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre 1,80 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 163,63 EUR.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 30.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,24 EUR gegenüber 1,02 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Airbus SE (ex EADS) mit einem Umsatz von insgesamt 15,69 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,90 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,32 Prozent gesteigert.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.02.2025 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 5,08 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

DAX 40-Titel Airbus SE (ex EADS)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Airbus SE (ex EADS) von vor 5 Jahren eingebracht

Airbus SE (ex EADS)-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

CAC 40 aktuell: CAC 40 beendet den Handel im Minus