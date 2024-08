Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Zuletzt ging es für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 133,74 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 133,74 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 132,68 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 132,70 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 9.251 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Am 27.03.2024 markierte das Papier bei 172,82 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 29,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 120,24 EUR. Dieser Wert wurde am 24.10.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,09 Prozent.

Nachdem im Jahr 2023 1,80 EUR an Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,22 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 161,33 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Am 30.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,34 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,60 Prozent auf 16,00 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15,90 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 30.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 29.10.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2024 5,40 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

DAX aktuell: DAX verbucht zum Handelsende Abschläge

Schwacher Handel: LUS-DAX gibt zum Handelsende nach

Minuszeichen in Paris: CAC 40 schlussendlich in der Verlustzone