Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Nachmittag im Plus

Die Aktie legte um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,9 Prozent auf 97,64 EUR zu. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 97,99 EUR aus. Bei 95,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 171.037 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 121,06 EUR erreichte der Titel am 05.01.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 19,35 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 05.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 88,92 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,81 Prozent.

Analysten bewerten die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im Durchschnitt mit 148,09 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbus SE (ex EADS) am 28.07.2022 vor. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 15,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 14.177,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 12.000,00 EUR.

Am 28.10.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 01.11.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 4,98 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

