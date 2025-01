Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) fällt am Vormittag

Notierung im Blick

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 158,80 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 158,80 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 158,66 EUR. Bei 159,32 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.867 Airbus SE (ex EADS)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 27.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 172,82 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 8,83 Prozent Plus fehlen der Airbus SE (ex EADS)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.10.2024 (124,74 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 21,45 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,80 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,18 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 163,63 EUR.

Am 30.10.2024 hat Airbus SE (ex EADS) die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,24 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,02 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 15,69 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 5,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14,90 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 13.02.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,08 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie belaufen.

