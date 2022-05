Airbus SE (ex EADS) Aktie News: Airbus SE (ex EADS) gewinnt am Nachmittag an Boden

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:22 Uhr in Grün und gewann 1,6 Prozent auf 105,62 EUR. Im Tageshoch stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 106,16 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 103,40 EUR. Bisher wurden heute 196.689 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gehandelt.

Bei 121,06 EUR erreichte der Titel am 05.01.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 12,75 Prozent Luft nach oben. Am 07.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 90,32 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 146,50 EUR.

Airbus SE (ex EADS) gewährte am 17.02.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals. Airbus SE (ex EADS) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,49 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,46 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Airbus SE (ex EADS) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 62,47 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 16.994,00 EUR im Vergleich zu 10.460,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q1 2022 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 05.05.2022 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 27.07.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 6,89 EUR je Aktie in den Airbus SE (ex EADS)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Airbus