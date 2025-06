Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Nachmittag fester

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Airbus SE. Zuletzt konnte die Aktie von Airbus SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 164,54 EUR.

Die Airbus SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 164,54 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Airbus SE-Aktie bei 164,88 EUR. Bei 164,66 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 96.187 Airbus SE-Aktien.

Bei 177,36 EUR markierte der Titel am 03.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,79 Prozent über dem aktuellen Kurs der Airbus SE-Aktie. Bei einem Wert von 124,74 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.10.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,19 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbus SE-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,65 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 181,11 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbus SE am 30.04.2025. Das EPS wurde auf 1,01 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,76 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 13,54 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 5,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12,83 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 30.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Airbus SE dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.08.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Airbus SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,52 EUR je Aktie.

