Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE gewinnt am Mittag

Die Aktie von Airbus SE zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Airbus SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 4,1 Prozent auf 173,14 EUR nach oben.

Im XETRA-Handel gewannen die Airbus SE-Papiere um 11:48 Uhr 4,1 Prozent. Im Tageshoch stieg die Airbus SE-Aktie bis auf 173,76 EUR. Bei 169,84 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 187.144 Airbus SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 177,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.03.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Airbus SE-Aktie liegt somit 2,38 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 124,74 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 27,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Airbus SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,65 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 179,44 EUR je Airbus SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Airbus SE am 30.04.2025 vor. Airbus SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,01 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,76 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 13,54 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE 12,83 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 30.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Airbus SE rechnen Experten am 05.08.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,52 EUR je Airbus SE-Aktie belaufen.

