Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Anleger greifen bei Airbus SE (ex EADS) am Dienstagvormittag zu

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 137,42 EUR.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 137,42 EUR zu. Kurzfristig markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 137,48 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 137,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 11.475 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Am 27.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 172,82 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 25,76 Prozent zulegen. Am 24.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 120,24 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 14,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE (ex EADS)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,22 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Airbus SE (ex EADS) 1,80 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 161,33 EUR.

Airbus SE (ex EADS) gewährte am 30.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,29 EUR. Im letzten Jahr hatte Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 1,34 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,60 Prozent auf 16,00 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15,90 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Airbus SE (ex EADS) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 30.10.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) rechnen Experten am 29.10.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 5,41 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

