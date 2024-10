Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 126,70 EUR ab.

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 126,70 EUR ab. Das Tagestief markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 125,78 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 127,38 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 319.238 Airbus SE (ex EADS)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 27.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 172,82 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Kursplus von 36,40 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.10.2023 bei 120,24 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,10 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,19 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 162,67 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie an.

Am 30.07.2024 lud Airbus SE (ex EADS) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Das EPS wurde auf 0,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Airbus SE (ex EADS) mit einem Umsatz von insgesamt 16,00 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,90 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,60 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2024 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 29.10.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,30 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Freundlicher Handel: CAC 40 präsentiert sich zum Handelsende fester

Schwache Performance in Paris: So bewegt sich der CAC 40 nachmittags

Airbus-Aktie im Minus: Airbus mit Auftrag von Cebu Pacific