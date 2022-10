Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) zündet am Nachmittag Kursrakete

Im XETRA-Handel gewannen die Airbus SE (ex EADS)-Papiere um 04:22 Uhr 6,5 Prozent. Der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 95,12 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 90,54 EUR. Von der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 308.330 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.01.2022 auf bis zu 121,06 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 21,51 Prozent zulegen. Am 03.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 86,53 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 9,81 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 141,82 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbus SE (ex EADS) am 28.07.2022 vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12.000,00 EUR – das entspricht einem Minus von 15,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.177,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2022 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von Airbus SE (ex EADS) rechnen Experten am 01.11.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 4,97 EUR je Aktie in den Airbus SE (ex EADS)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

