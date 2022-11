Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Freitagmittag höher

Um 12:22 Uhr ging es für das Airbus SE (ex EADS)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 113,68 EUR. Der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 114,26 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 111,86 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 198.128 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Am 05.01.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 121,06 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,10 Prozent. Am 03.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 86,53 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 145,00 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Airbus SE (ex EADS) veröffentlichte am 28.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,85 EUR. Im letzten Jahr hatte Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 0,51 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 13.309,00 EUR gegenüber 10.518,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Airbus SE (ex EADS) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 16.02.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Airbus SE (ex EADS)-Gewinn in Höhe von 4,97 EUR je Aktie aus.

