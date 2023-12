Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 137,54 EUR nach.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 137,54 EUR. Die Abwärtsbewegung der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ging bis auf 137,38 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 138,10 EUR. Bisher wurden heute 83.034 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gehandelt.

Bei 138,72 EUR erreichte der Titel am 25.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 0,86 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 07.12.2022 auf bis zu 107,04 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 22,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 137,57 EUR.

Am 08.11.2023 äußerte sich Airbus SE (ex EADS) zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Airbus SE (ex EADS) ein EPS von 0,85 EUR je Aktie vermeldet. Airbus SE (ex EADS) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14.897,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13.309,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 15.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Airbus SE (ex EADS)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,58 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Experten sehen bei Airbus-Aktie Potenzial

Airbus-Aktie klettert: Flughafen Hamburg wird Teil des Wasserstoff-Netzwerks von Airbus

Airbus-Aktie zieht an: Markt für Verkehrsflugzeugdienstleistungen wird sich bis 2042 fast verdoppeln