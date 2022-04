Airbus SE (ex EADS) Aktie News: Airbus SE (ex EADS) am Mittag mit roten Vorzeichen

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie musste um 12:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,7 Prozent auf 107,14 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 106,90 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 109,32 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 111.852 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Am 05.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 121,06 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,99 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.03.2022 bei 90,32 EUR. Abschläge von 15,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 146,50 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbus SE (ex EADS) am 05.05.2022. Das EPS lag bei 1,49 EUR. Im letzten Jahr hatte Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 1,79 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Airbus SE (ex EADS) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,22 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 19,75 Milliarden EUR im Vergleich zu 16,99 Milliarden EUR im Vorjahresquartal.

Die Airbus SE (ex EADS)-Bilanz für Q1 2022 wird am 05.05.2022 erwartet. Die Veröffentlichung der Airbus SE (ex EADS)-Ergebnisse für Q4 2022 erwarten Experten am 16.02.2023.

Experten taxieren den Airbus SE (ex EADS)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 6,90 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

So schätzen die Analysten die Zukunft der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein

Airbus-Aktie dennoch in Rot: S&P stockt Ausblick für Airbus auf

Airbus-Aktie gefragt: Air Canada ordert 26 Langstreckenmaschinen von Airbus

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus SE (ex EADS) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Airbus SE (ex EADS) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Airbus SE (ex EADS)

Bildquellen: Airbus