Airbus SE (ex EADS) Aktie News: Airbus SE (ex EADS) am Mittag im Bullenmodus

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 05.05.2022 12:22:00 Uhr in Grün und gewann 7,0 Prozent auf 109,82 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 111,20 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 109,00 EUR. Zuletzt wechselten 379.508 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Am 05.01.2022 erreichte der Anteilsschein mit 121,06 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 9,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 07.03.2022 auf bis zu 90,32 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,59 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 147,33 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbus SE (ex EADS) am 17.02.2022. In Sachen EPS wurden 1,49 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Airbus SE (ex EADS) 0,46 EUR je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 62,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16.994,00 EUR umgesetzt, gegenüber 10.460,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.07.2022 veröffentlicht. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte Airbus SE (ex EADS) möglicherweise am 27.07.2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2023 6,86 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

