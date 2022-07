Airbus SE (ex EADS) Aktie News: Airbus SE (ex EADS) am Nachmittag tiefer

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie musste um 05.07.2022 16:22:00 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,8 Prozent auf 89,87 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 88,92 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 93,43 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 349.753 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 121,06 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.01.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von 25,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 88,92 EUR am 05.07.2022. Mit einem Kursverlust von 1,07 Prozent würde die Airbus SE (ex EADS)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 148,36 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbus SE (ex EADS) am 04.05.2022. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,55 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,46 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 12.000,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10.460,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 28.07.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Airbus SE (ex EADS) dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 27.07.2023 präsentieren.

In der Airbus SE (ex EADS)-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 5,11 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

