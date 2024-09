Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Nachmittag leichter

Airbus SE (ex EADS) im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,3 Prozent auf 131,88 EUR ab.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie musste um 15:50 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 131,88 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 130,96 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 132,66 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 135.629 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Am 27.03.2024 markierte das Papier bei 172,82 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie somit 23,69 Prozent niedriger. Am 24.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 120,24 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 8,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,24 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 160,67 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbus SE (ex EADS) am 30.07.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,29 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,34 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 16,00 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15,90 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Airbus SE (ex EADS) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 30.10.2024 präsentieren. Am 29.10.2025 wird Airbus SE (ex EADS) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie in Höhe von 5,41 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 liegt schlussendlich im Minus

CAC 40 aktuell: CAC 40 am Nachmittag in der Verlustzone

Airbus-Aktie etwas leicher: Treibstoffschlauch-Problem bei A350-Jets von Cathay Pacific