Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) tendiert am Dienstagvormittag tiefer

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Airbus SE (ex EADS) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 136,42 EUR ab.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,5 Prozent auf 136,42 EUR ab. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 135,48 EUR ab. Bei 137,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 34.246 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.07.2023 bei 138,72 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 1,69 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.12.2022 (107,04 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 137,57 EUR an.

Am 08.11.2023 äußerte sich Airbus SE (ex EADS) zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Airbus SE (ex EADS) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,02 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,85 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 14.897,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13.309,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.02.2024 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie in Höhe von 5,58 EUR im Jahr 2023 aus.

