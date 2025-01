Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Airbus SE (ex EADS)

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 158,00 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 158,00 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 155,78 EUR. Bei 158,76 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 71.096 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.03.2024 bei 172,82 EUR. Gewinne von 9,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.10.2024 bei 124,74 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 21,05 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,18 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 163,63 EUR an.

Airbus SE (ex EADS) veröffentlichte am 30.10.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,24 EUR, nach 1,02 EUR im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,32 Prozent auf 15,69 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14,90 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Airbus SE (ex EADS)-Bilanz für Q4 2024 wird am 13.02.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) ein EPS in Höhe von 5,08 EUR in den Büchern stehen haben wird.

