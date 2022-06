Airbus SE (ex EADS) Aktie News: Airbus SE (ex EADS) am Vormittag freundlich

Um 06.06.2022 09:22:00 Uhr konnte die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 110,08 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie zog in der Spitze bis auf 110,30 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 109,98 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 12.847 Airbus SE (ex EADS)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 121,06 EUR erreichte der Titel am 05.01.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Kursplus von 9,07 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.03.2022 bei 90,32 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie 21,88 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 147,25 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Am 04.05.2022 hat Airbus SE (ex EADS) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Das EPS lag bei 1,55 EUR. Im letzten Jahr hatte Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10.460,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 12.000,00 EUR ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 28.07.2022 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) rechnen Experten am 27.07.2023.

Experten taxieren den Airbus SE (ex EADS)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 6,96 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Airbus