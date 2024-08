Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Dienstagnachmittag in Grün

Notierung im Blick

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Airbus SE (ex EADS)-Papiere zuletzt 1,4 Prozent.

Um 15:52 Uhr ging es für das Airbus SE (ex EADS)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 132,32 EUR. In der Spitze gewann die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 133,90 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 131,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 218.385 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Am 27.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 172,82 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 30,61 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 120,24 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.10.2023). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 10,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,80 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,22 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 161,33 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbus SE (ex EADS) am 30.07.2024 vor. Das EPS wurde auf 0,29 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 1,34 EUR je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Airbus SE (ex EADS) 16,00 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15,90 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Airbus SE (ex EADS) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 30.10.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 29.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Airbus SE (ex EADS).

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 5,40 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

