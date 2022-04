Airbus SE (ex EADS) Aktie News: Airbus SE (ex EADS) am Mittag gefragt

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie konnte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 104,52 EUR. Bei 105,06 EUR markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 103,80 EUR. Zuletzt wechselten 146.042 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 121,06 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.01.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,82 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 90,32 EUR. Dieser Wert wurde am 07.03.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 13,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 146,50 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbus SE (ex EADS) am 05.05.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,49 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,79 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Airbus SE (ex EADS) mit einem Umsatz von insgesamt 19,75 Milliarden EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,99 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren, um 16,22 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2022 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 05.05.2022 präsentieren. Experten kalkulieren am 16.02.2023 mit der Veröffentlichung der Q4 2022-Bilanz von Airbus SE (ex EADS).

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 6,91 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

