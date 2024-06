Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) büßt am Freitagnachmittag ein

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 149,76 EUR abwärts.

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:51 Uhr ging es um 2,5 Prozent auf 149,76 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ging bis auf 148,76 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 153,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 247.105 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Am 27.03.2024 markierte das Papier bei 172,82 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 15,40 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 24.10.2023 auf bis zu 120,24 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 19,71 Prozent Luft nach unten.

Für Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,42 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 179,89 EUR.

Am 25.04.2024 hat Airbus SE (ex EADS) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,76 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Airbus SE (ex EADS) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,59 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Airbus SE (ex EADS) mit einem Umsatz von insgesamt 12,83 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,76 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,07 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 30.07.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 30.07.2025.

Den erwarteten Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 6,53 EUR fest.

