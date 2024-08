Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) verteidigt am Vormittag Tendenz

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 133,08 EUR.

Bei der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ließ sich um 09:06 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 133,08 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 133,40 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 132,80 EUR. Mit einem Wert von 132,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 11.921 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gehandelt.

Bei 172,82 EUR erreichte der Titel am 27.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,86 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.10.2023 (120,24 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie 9,65 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 erhielten Airbus SE (ex EADS)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,22 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 161,33 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie an.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 30.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,34 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,60 Prozent auf 16,00 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15,90 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Airbus SE (ex EADS)-Bilanz für Q3 2024 wird am 30.10.2024 erwartet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Airbus SE (ex EADS)-Anleger Experten zufolge am 29.10.2025 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) ein EPS in Höhe von 5,40 EUR in den Büchern stehen haben wird.

