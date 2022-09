Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittwochnachmittag mit roten Vorzeichen

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 95,96 EUR. Bei 94,75 EUR markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 96,33 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 156.708 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Bei einem Wert von 121,06 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.01.2022). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie somit 20,73 Prozent niedriger. Am 05.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 88,92 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 7,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 144,73 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbus SE (ex EADS) am 28.07.2022. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 15,36 Prozent auf 12.000,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 14.177,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 28.10.2022 erwartet. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 01.11.2023.

In der Airbus SE (ex EADS)-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 4,98 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Airbus-Aktie steigt dennoch: Flugzeug-Auslieferungen von Airbus gehen offenbar weiter zurück

Was Analysten von der Airbus SE (ex EADS)-Aktie erwarten

SAP-Aktie springt an: Airbus-CFO Asam wird SAP-Finanzvorstand - Airbus-Aktie tiefer

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus SE (ex EADS) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus SE (ex EADS) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus SE (ex EADS)

Bildquellen: Airbus