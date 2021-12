Airbus SE (ex EADS) Aktie News: Airbus SE (ex EADS) höher

Im XETRA-Handel gewannen die Airbus SE (ex EADS)-Papiere zuletzt 1,4 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX, der im Moment bei 15.646 Punkten tendiert. Bei 104,54 EUR erreichte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 103,84 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 75.863 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Am 29.07.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 120,92 EUR an. Kursverluste drückten das Papier am 29.01.2021 auf bis zu 81,90 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 135,46 EUR aus. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 5,22 EUR je Aktie in den Airbus SE (ex EADS)-Büchern.

Airbus SE (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium.

