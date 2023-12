Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Donnerstagvormittag mit angezogener Handbremse

So bewegt sich Airbus SE (ex EADS)

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Mit einem Wert von 138,44 EUR bewegte sich die Airbus SE (ex EADS)-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Kurs von 138,44 EUR zeigte sich die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum verändert. Zwischenzeitlich stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie sogar auf 138,50 EUR. Das Tagestief markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 137,84 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 138,30 EUR. Von der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 11.510 Stück gehandelt.

Am 06.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 139,32 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 0,63 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 107,04 EUR am 07.12.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 22,68 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 137,57 EUR.

Am 08.11.2023 hat Airbus SE (ex EADS) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,85 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 14.897,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13.309,00 EUR umgesetzt.

Am 15.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie in Höhe von 5,58 EUR im Jahr 2023 aus.

