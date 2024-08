Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Nachmittag mit roter Tendenz

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Airbus SE (ex EADS) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,1 Prozent auf 134,46 EUR ab.

Der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 134,46 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie sank bis auf 133,14 EUR. Bei 133,64 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 184.442 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 172,82 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.03.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 28,53 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2023 bei 120,24 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Verlust von 10,58 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Airbus SE (ex EADS) seine Aktionäre 2023 mit 1,80 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,22 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im Durchschnitt mit 161,33 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbus SE (ex EADS) am 30.07.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,29 EUR, nach 1,34 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,60 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 16,00 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 15,90 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2024 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 5,40 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

