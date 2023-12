Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Nachmittag freundlich

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Das Papier von Airbus SE (ex EADS) konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,2 Prozent auf 141,40 EUR.

Um 15:50 Uhr sprang die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,2 Prozent auf 141,40 EUR zu. Kurzfristig markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 141,48 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 139,66 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 309.110 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Am 08.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 141,48 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie somit 0,06 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.12.2022 (108,22 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 23,47 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 140,71 EUR an.

Am 08.11.2023 legte Airbus SE (ex EADS) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das EPS lag bei 1,02 EUR. Im letzten Jahr hatte Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 0,85 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 14.897,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 13.309,00 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.02.2024 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,58 EUR je Aktie in den Airbus SE (ex EADS)-Büchern.

