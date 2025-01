Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Donnerstagvormittag mit positiven Vorzeichen

Airbus SE (ex EADS) im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Airbus SE (ex EADS). Zuletzt stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 158,86 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 158,86 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie zog in der Spitze bis auf 158,86 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 157,88 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbus SE (ex EADS)-Aktien beläuft sich auf 4.223 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (172,82 EUR) erklomm das Papier am 27.03.2024. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 8,08 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.10.2024 bei 124,74 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie 21,48 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR an Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,18 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 163,63 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 30.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,24 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,02 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,32 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 15,69 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 14,90 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.02.2025 veröffentlicht.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,09 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Börse Paris in Rot: CAC 40 verbucht zum Handelsende Verluste

Euronext-Handel CAC 40 fällt

Pluszeichen in Paris: CAC 40 am Mittwochmittag mit Gewinnen