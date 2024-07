Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Nachmittag mit Einbußen

Airbus SE (ex EADS) im Blick

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,7 Prozent auf 133,36 EUR nach.

Um 15:52 Uhr rutschte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 133,36 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 133,20 EUR. Bei 135,78 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 256.470 Stück gehandelt.

Am 27.03.2024 markierte das Papier bei 172,82 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 29,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 120,24 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 9,84 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE (ex EADS)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,17 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Airbus SE (ex EADS) 1,80 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 164,33 EUR.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,76 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,59 EUR je Aktie in den Büchern standen. Airbus SE (ex EADS) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12,83 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11,76 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 30.07.2024 vorlegen. Airbus SE (ex EADS) dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 30.07.2025 präsentieren.

In der Airbus SE (ex EADS)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 5,64 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

