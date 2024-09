Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Montagmittag gesucht

Aktienentwicklung

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 129,62 EUR.

Um 11:46 Uhr sprang die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 129,62 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 130,08 EUR. Mit einem Wert von 129,16 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 61.212 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 172,82 EUR erreichte der Titel am 27.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 33,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 120,24 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.10.2023). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 7,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,24 EUR belaufen. Analysten bewerten die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im Durchschnitt mit 162,67 EUR.

Am 30.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,29 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,34 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 16,00 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15,90 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 30.10.2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 29.10.2025.

Den erwarteten Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 5,41 EUR fest.

