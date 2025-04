Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE gewinnt am Mittag

Airbus SE im Blick

Die Aktie von Airbus SE gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,7 Prozent auf 140,98 EUR zu.

Die Airbus SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 2,7 Prozent im Plus bei 140,98 EUR. Der Kurs der Airbus SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 141,54 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 139,72 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 97.987 Airbus SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 177,36 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,81 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.10.2024 bei 124,74 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,52 Prozent.

Zuletzt erhielten Airbus SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,59 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 178,00 EUR für die Airbus SE-Aktie.

Am 20.02.2025 hat Airbus SE die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,07 EUR gegenüber 1,85 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 24,72 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Airbus SE einen Umsatz von 22,89 Mrd. EUR eingefahren.

Die Airbus SE-Bilanz für Q1 2025 wird am 30.04.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Airbus SE rechnen Experten am 06.05.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,57 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE-Aktie

Airbus-Aktie in Grün: Saudia ordert bei Airbus zehn A330neo

DAX 40-Wert Airbus SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Airbus SE von vor 5 Jahren eingefahren

Delta Airlines-Aktie tiefer: Airbus-Flugzeug nach Brand an Triebwerk geräumt