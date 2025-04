RBC Capital Markets

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Airbus auf "Outperform" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Am 21. April starte die Quartalsberichtssaison der Luftfahrt- und Rüstungsunternehmen, und die Erwartungen der Anleger an die Zahlen und Ausblicke seien sehr niedrig, schrieb Analyst Ken Herbert in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick. Das Vertrauen in den Rüstungsbereich verbessere sich allmählich, wogegen die Eskalation des Handelskriegs die positive Stimmung für das Verkehrsflugzeug-Geschäft von Airbus und Boeing zunichtegemacht habe. Derweil seien die Auslieferungszahlen beider Unternehmen im ersten Quartal besser als erwartet ausgefallen./gl/zb

