Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) behauptet sich am Mittwochmittag

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 126,24 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 126,24 EUR. Bei 126,44 EUR erreichte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 125,20 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 126,30 EUR. Von der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 53.657 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 27.03.2024 auf bis zu 172,82 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 26,95 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.10.2023 bei 120,24 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 4,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,23 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 161,56 EUR.

Am 30.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,29 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,34 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 16,00 Mrd. EUR gegenüber 15,90 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2024 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 29.10.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie in Höhe von 5,29 EUR im Jahr 2024 aus.

