Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) verzeichnet am Mittwochvormittag Verluste

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 126,00 EUR abwärts.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie musste um 09:07 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 126,00 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Airbus SE (ex EADS)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 125,70 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 126,30 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 7.142 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Am 27.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 172,82 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 37,16 Prozent Luft nach oben. Bei 120,24 EUR fiel das Papier am 24.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 4,57 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,23 EUR, nach 1,80 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 161,56 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Am 30.07.2024 hat Airbus SE (ex EADS) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,29 EUR gegenüber 1,34 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,60 Prozent auf 16,00 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15,90 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Airbus SE (ex EADS)-Bilanz für Q3 2024 wird am 30.10.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 29.10.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 5,29 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

