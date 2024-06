Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) macht am Dienstagvormittag Boden gut

Notierung im Blick

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 149,62 EUR.

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 149,62 EUR. Bei 150,08 EUR erreichte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 150,08 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 7.144 Airbus SE (ex EADS)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 27.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 172,82 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,51 Prozent. Bei 120,24 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 19,64 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,41 EUR, nach 1,80 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wird bei 179,89 EUR angegeben.

Am 25.04.2024 lud Airbus SE (ex EADS) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das EPS wurde auf 0,76 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,59 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 12,83 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,76 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 30.07.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 30.07.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) ein EPS in Höhe von 6,51 EUR in den Büchern stehen haben wird.

