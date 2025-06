Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Vormittag kaum verändert

Blick auf Airbus SE-Kurs

Die Aktie von Airbus SE hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Airbus SE-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 164,04 EUR.

Die Airbus SE-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 164,04 EUR an der Tafel. Kurzfristig markierte die Airbus SE-Aktie bei 164,40 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Airbus SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 163,56 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 163,78 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 10.935 Airbus SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.03.2025 bei 177,36 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbus SE-Aktie somit 7,51 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.10.2024 (124,74 EUR). Der derzeitige Kurs der Airbus SE-Aktie liegt somit 31,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Airbus SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,67 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 179,44 EUR aus.

Am 30.04.2025 hat Airbus SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,01 EUR, nach 0,76 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 13,54 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 12,83 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Airbus SE wird am 30.07.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 05.08.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,49 EUR je Aktie in den Airbus SE-Büchern.

