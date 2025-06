Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Nachmittag mit Kursabschlägen

Kursentwicklung

Die Aktie von Airbus SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Airbus SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 163,42 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Airbus SE-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 163,42 EUR abwärts. Im Tief verlor die Airbus SE-Aktie bis auf 163,24 EUR. Bei 163,78 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Airbus SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 142.283 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 177,36 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.03.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,53 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.10.2024 bei 124,74 EUR. Derzeit notiert die Airbus SE-Aktie damit 31,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 2,00 EUR an Airbus SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,67 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 179,44 EUR.

Am 30.04.2025 hat Airbus SE die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 1,01 EUR. Im letzten Jahr hatte Airbus SE einen Gewinn von 0,76 EUR je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,55 Prozent auf 13,54 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12,83 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.07.2025 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 05.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Airbus SE.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Airbus SE-Gewinn in Höhe von 6,49 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE-Aktie

Das verdienen DAX-Vorstandsvorsitzende im Vergleich zu ihren Mitarbeitern

Boeing-Aktie dennoch in Rot: Boeing mit mehr Großaufträgen im Mai

Investment-Tipp: So bewertet RBC Capital Markets die Airbus SE-Aktie