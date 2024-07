Aktienkurs im Fokus

Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) wird am Nachmittag ausgebremst

11.07.24 16:11 Uhr

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 132,56 EUR ab.

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 132,56 EUR ab. In der Spitze fiel die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 132,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 133,74 EUR. Von der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 148.204 Stück gehandelt. Bei einem Wert von 172,82 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.03.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 30,37 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 120,24 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,29 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,21 EUR. Im Vorjahr erhielten Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre 1,80 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 163,89 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbus SE (ex EADS) am 25.04.2024. Das EPS wurde auf 0,76 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,59 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,07 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 12,83 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 11,76 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren. Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.07.2024 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 30.07.2025. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 5,59 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie Airbus-Aktie mit Gewinnen: Airbus erhält weiteren Auftrag aus Saudi-Arabien DAX 40-Papier Airbus SE (ex EADS)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Airbus SE (ex EADS) von vor 3 Jahren abgeworfen Airbus-Aktie mit Verlusten: Airbus liefert im Juni 67 Flugzeuge aus

