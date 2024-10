Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) schiebt sich am Freitagmittag vor

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE (ex EADS) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,6 Prozent auf 131,16 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr in Grün und gewann 2,6 Prozent auf 131,16 EUR. Der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 132,00 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 127,86 EUR. Bisher wurden heute 243.412 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gehandelt.

Am 27.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 172,82 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 31,76 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.10.2023 (120,24 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 9,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 1,80 EUR an Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,23 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 161,56 EUR an.

Am 30.07.2024 lud Airbus SE (ex EADS) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Das EPS wurde auf 0,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16,00 Mrd. EUR – ein Plus von 0,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Airbus SE (ex EADS) 15,90 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 30.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie in Höhe von 5,28 EUR im Jahr 2024 aus.

