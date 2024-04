Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Freitagmittag stärker

Blick auf Airbus SE (ex EADS)-Kurs

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Airbus SE (ex EADS)-Papiere zuletzt 1,5 Prozent.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 164,62 EUR. Kurzfristig markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 165,26 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 163,58 EUR. Zuletzt wechselten 79.265 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (172,82 EUR) erklomm das Papier am 27.03.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,98 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 120,08 EUR am 12.05.2023. Mit einem Abschlag von mindestens 27,06 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 1,80 EUR an Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,42 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 176,38 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbus SE (ex EADS) am 15.02.2024. Das EPS belief sich auf 1,02 EUR gegenüber 2,13 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Airbus SE (ex EADS) mit einem Umsatz von insgesamt 22.886,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20.644,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,86 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 01.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2024 6,66 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

