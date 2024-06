Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittwochvormittag im Aufwind

Kurs der Airbus SE (ex EADS)

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 149,58 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 149,58 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 149,58 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 149,32 EUR. Bisher wurden via XETRA 5.547 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 27.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 172,82 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,54 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.10.2023 (120,24 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,61 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2023 1,80 EUR an Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,41 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 179,89 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Airbus SE (ex EADS) gewährte am 25.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,76 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,59 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,07 Prozent auf 12,83 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,76 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 30.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 30.07.2025 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Airbus SE (ex EADS)-Gewinn in Höhe von 6,51 EUR je Aktie aus.

