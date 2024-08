Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Anleger schicken Airbus SE (ex EADS) am Montagvormittag ins Plus

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Airbus SE (ex EADS). Zuletzt stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 134,92 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 134,92 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 135,16 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 133,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 5.687 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Am 27.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 172,82 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 28,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2023 bei 120,24 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Verlust von 10,88 Prozent wieder erreichen.

Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,22 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 161,33 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbus SE (ex EADS) am 30.07.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,34 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15,90 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 16,00 Mrd. EUR ausgewiesen.

Airbus SE (ex EADS) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 30.10.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Airbus SE (ex EADS)-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 29.10.2025.

Experten taxieren den Airbus SE (ex EADS)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 5,41 EUR je Aktie.

