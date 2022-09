Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) zieht am Nachmittag an

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) konnte um 04:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 4,0 Prozent auf 99,91 EUR. Kurzfristig markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 99,95 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 97,04 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 213.764 Airbus SE (ex EADS)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 121,06 EUR markierte der Titel am 05.01.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 17,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.07.2022 bei 88,92 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 12,36 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 144,73 EUR.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 28.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal hat Airbus SE (ex EADS) 12.000,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 15,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 14.177,00 EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 28.10.2022 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) rechnen Experten am 01.11.2023.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2022 5,01 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

