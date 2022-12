Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Vormittag nahe Nulllinie

Kaum Bewegung ließ sich um 09:22 Uhr bei der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 111,76 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bisher bei 111,76 EUR. Der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 110,94 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 110,94 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 8.145 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 121,06 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.01.2022). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 7,68 Prozent Luft nach oben. Bei 86,53 EUR fiel das Papier am 03.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 29,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 148,18 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbus SE (ex EADS) am 28.10.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,85 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,51 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 13.309,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.518,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 16.02.2023 dürfte Airbus SE (ex EADS) Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2022 4,92 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

Boeing-Aktie tiefer: Letzte Boeing 747-Maschine wird ausgeliefert

Airbus-Aktie tiefer: Airbus verabschiedet sich von Auslieferungsziel

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus SE (ex EADS) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus SE (ex EADS) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus SE (ex EADS)

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com