Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) macht am Donnerstagvormittag Boden gut

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 170,44 EUR.

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 170,44 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 170,64 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 169,94 EUR. Der Tagesumsatz der Airbus SE (ex EADS)-Aktie belief sich zuletzt auf 20.667 Aktien.

Am 27.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 172,82 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 1,40 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 124,74 EUR am 09.10.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 26,81 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,16 EUR. Im Vorjahr erhielten Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre 1,80 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 169,56 EUR.

Am 30.10.2024 legte Airbus SE (ex EADS) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Das EPS lag bei 1,24 EUR. Im letzten Jahr hatte Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 1,02 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,32 Prozent auf 15,69 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14,90 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Airbus SE (ex EADS)-Bilanz für Q4 2024 wird am 20.02.2025 erwartet. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Airbus SE (ex EADS) möglicherweise am 06.05.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2024 5,14 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

