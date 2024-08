Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) verteuert sich am Dienstagmittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 134,38 EUR zu.

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) legte um 11:46 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 134,38 EUR. In der Spitze gewann die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 134,82 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 134,72 EUR. Zuletzt wechselten 44.552 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 27.03.2024 auf bis zu 172,82 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 28,61 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 24.10.2023 auf bis zu 120,24 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 10,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,22 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 161,33 EUR.

Airbus SE (ex EADS) gewährte am 30.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,29 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 16,00 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15,90 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2024 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 29.10.2025.

In der Airbus SE (ex EADS)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 5,41 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Börse Paris in Rot: CAC 40 liegt letztendlich im Minus

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 liegt schlussendlich im Minus

Börse Europa: STOXX 50 verbucht schlussendlich Abschläge