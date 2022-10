Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Donnerstagnachmittag freundlich

Die Aktie legte um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,2 Prozent auf 95,30 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bisher bei 97,43 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 93,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 380.828 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 121,06 EUR erreichte der Titel am 05.01.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,28 Prozent. Am 03.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 86,53 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 10,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 141,82 EUR.

Am 28.07.2022 hat Airbus SE (ex EADS) die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 15,36 Prozent auf 12.000,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14.177,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 28.10.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 01.11.2023 dürfte Airbus SE (ex EADS) die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 4,95 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Airbus