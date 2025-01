Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Dienstagnachmittag freundlich

Airbus SE (ex EADS) im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Airbus SE (ex EADS)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 156,88 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 15:50 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 156,88 EUR zu. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 157,56 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 156,06 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 92.370 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Bei 172,82 EUR markierte der Titel am 27.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,16 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 124,74 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,49 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,14 EUR. Im Vorjahr erhielten Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre 1,80 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 164,33 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbus SE (ex EADS) am 30.10.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,24 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 15,69 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14,90 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 20.02.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 12.02.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 5,13 EUR je Aktie in den Airbus SE (ex EADS)-Büchern.

